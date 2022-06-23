Леброн – об Остине Ривзе: «Особенный игрок, у него все только начинается»

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Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на публикацию в Los Angeles Times материала, посвященного защитнику команды Остину Ривзу.

«Свой чувак, мой корефан. Остин рассказывает свою историю, я рад, что он получил то внимание, которого заслуживает.

«Лейкерс» в его лице имеют особенного игрока. У него все только начинается 💜💛», – написал Джеймс.

24-летний Ривз в дебютном для себя сезоне НБА набирал 7,3 очка, 3,2 подбора и 1,8 передачи в среднем за игру.

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