Пау Газоль вошел в состав правления лиги Овертайм Элит

Двукратный чемпион в составе «Лейкерс» Пау Газоль подтвердил новость о том, что он вошел в состав правления лиги Овертайм Элит.

«Рад сообщить, что я присоединился к правлению Овертайм Элит. С нетерпением жду возможности работать с командой и помогать развитию этой потрясающей лиги в США и на международном уровне», – написал 42-летний испанец в Twitter.

Газоль в апреле посетил OTE-арену. Знакомство с молодыми игроками и тренерами привело к возможности занять место в совете директоров компании вместе с и Джеем Уильямсом.

Овертайм Элит – это программа подготовки баскетболистов к профессиональной карьере, которая специализируется на старшеклассниках (16-18 лет).

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