Адетокумбо, Дончич, Газоль, Новицки и Паркер – в первой символической сборной лучших игроков из Европы в истории НБА

НБА объявила результаты голосования за первую и вторую символические сборные лучших игроков из Европы в истории лиги.

Голосование проходило среди болельщиков по всей Европе в рамках кампании NBA 75 Euro Vote, посвященной 75-летию лиги.

Первая символическая сборная:

(Греция)

(Словения)

(Испания)

(Германия)

(Франция)

Вторая символическая сборная:

Никола Йокич (Сербия)

Тони Кукоч (Хорватия)

Дражен Петрович (Хорватия)

Арвидас Сабонис (Литва)

Предраг Стоякович (Сербия)

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