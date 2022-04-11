Адетокумбо, Дончич, Газоль, Новицки и Паркер – в первой символической сборной лучших игроков из Европы в истории НБА

Теги Дирк Новицки Пау Газоль Предраг Стоякович Тони Паркер НБА видео Тони Кукоч Арвидас Сабонис Дражен Петрович Яннис Адетокумбо Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

НБА объявила результаты голосования за первую и вторую символические сборные лучших игроков из Европы в истории лиги.

Голосование проходило среди болельщиков по всей Европе в рамках кампании NBA 75 Euro Vote, посвященной 75-летию лиги.

Первая символическая сборная:

Яннис Адетокумбо (Греция)

Лука Дончич (Словения)

Пау Газоль (Испания)

Дирк Новицки (Германия)

Тони Паркер (Франция)

Вторая символическая сборная:

Никола Йокич (Сербия)

Тони Кукоч (Хорватия)

Дражен Петрович (Хорватия)

Арвидас Сабонис (Литва)

Предраг Стоякович (Сербия)

MVP из Сербии, чемпион из Греции, словенский вундеркинд: НБА превратилась из самой американской лиги в международную

Никола Йокич – лучший игрок в истории «Денвера»? Попробуем сравнить с легендами

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные