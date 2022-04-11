Адетокумбо, Дончич, Газоль, Новицки и Паркер – в первой символической сборной лучших игроков из Европы в истории НБА

НБА объявила результаты голосования за первую и вторую символические сборные лучших игроков из Европы в истории лиги.
Голосование проходило среди болельщиков по всей Европе в рамках кампании NBA 75 Euro Vote, посвященной 75-летию лиги.
Первая символическая сборная:
Яннис Адетокумбо (Греция)
Лука Дончич (Словения)
Пау Газоль (Испания)
Дирк Новицки (Германия)
Тони Паркер (Франция)
Вторая символическая сборная:
Никола Йокич (Сербия)
Тони Кукоч (Хорватия)
Дражен Петрович (Хорватия)
Арвидас Сабонис (Литва)
Предраг Стоякович (Сербия)
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