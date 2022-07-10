Пау Газоль – о выводе номера из обращения: «Церемония может состояться в следующем сезоне»

Теги Лейкерс Пау Газоль НБА Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Пау Газоль сообщил, что клуб может провести церемонию вывода его игрового номера из обращения уже в следующем сезоне.

«Церемония может состояться в следующем сезоне. Да, я разговаривал об этом с клубом и семьей Бассов. Мы ждем с нетерпением.

Мне сложно себе это представить. Наверное, это будет очень эмоционально, мне будет трудно себя сдержать. Я очень рад, что это становится реальностью», – признался испанец.

Газоль станет 11-м игроком в истории «Лейкерс», чей номер будет выведет из обращения.

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