Пау Газоль – о выводе номера из обращения: «Церемония может состояться в следующем сезоне»

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Пау Газоль сообщил, что клуб может провести церемонию вывода его игрового номера из обращения уже в следующем сезоне.
«Церемония может состояться в следующем сезоне. Да, я разговаривал об этом с клубом и семьей Бассов. Мы ждем с нетерпением.
Мне сложно себе это представить. Наверное, это будет очень эмоционально, мне будет трудно себя сдержать. Я очень рад, что это становится реальностью», – признался испанец.
Газоль станет 11-м игроком в истории «Лейкерс», чей номер будет выведет из обращения.
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