Лоренцо Браун может сыграть за сборную Испании на Евробаскете-2022

Разыгрывающий УНИКСа Лоренцо Браун может выступить за сборную Испании на Евробаскете-2022 в качестве натурализованного игрока.

Легендарный бигмен испанской команды поддержал идею.

«Я слышал об этом. Если они используют Лоренцо или кого-то еще в качестве натурализованного игрока, это должно помочь команде, так что это работа для тренеров и федерации. Уже потом можно будет проанализировать, насколько хорошо это сработало. С учетом проблем с разыгрывающими на этой позиции нам требуется усиление», – заявил Газоль.

31-летнйи американец провел сезон-2021/22 в УНИКСе. В матчах Евролиги он набирал 13,8 очка, 6,1 передачи и 3,6 подбора в среднем за игру.

«Лукич наглядно показывает, над чем тебе надо работать». Антон Карданахишвили — о ЦСКА-2, сборной и сезоне в «НН»