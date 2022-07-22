Сезон Единой лиги ВТБ-2022/23 стартует 2 октября. В матче-открытии сыграют «Зенит» и УНИКС

лига ВТБ утвердила календарь первого этапа регулярного чемпионата сезона-2022/23.

Регулярный чемпионат стартует 2 октября 2022 года и завершится 20 января 2023 года. В матче-открытии сезона встретятся петербургский и казанский .

На первом этапе 12 команд проведут турнир в два круга – каждая сыграет с каждой (дома и в гостях), после чего команды поделятся на две группы – группа А (команды, занявшие 1-6 места) и группа Б (команды, занявшие 7-12 места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах еще два круга.

По итогам второго этапа будут определены восемь лучших команд лиги. Победитель сезона-2022/23 определится в плей-офф. Четвертьфинальные серии пройдут до трех побед, полуфинальные и финальная серии, а также серия за 3-е место — до четырех побед.

Календарь регулярного чемпионата Лиги ВТБ-2022/23 доступен в соответствующем разделе на официальном сайте лиги.

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