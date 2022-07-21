«Зенит» может отправить Тайсона Картера в аренду в «Уникаху»

Атакующий защитник (24 года, 193 см) с большой долей вероятности проведет предстоящий сезон в аренде в испанской «Уникахе», сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Испании.

Контракт Картера с «Зенитом» действует до окончания сезона-2022/23. В нем предусмотрена опция продления. Ранее сообщалось, что клуб рассчитывают сохранить игрока этим летом.

Картер перешел в «Зенит» из греческого «Лавриона» в декабре 2021 года. Он провел 20 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 6,6 очка, 2,7 передачи, 1,6 подбора и 1 перехват за 17 минут на площадке.

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