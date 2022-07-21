Президент «Самары»: «Придется брать 5-6 легионеров»

Президент «Самары» Камо Погосян заявил, что клуб планирует подписать 5-6 легионеров, а также подтвердил, что задача команды – выход в плей-офф лиги ВТБ.

— Сколько легионеров ждать в команде?

— По регламенту Единой лиги ВТБ мы имеем право заявить не больше шести иностранцев. Сейчас планируем, сколько легионеров пригласить: четыре, пять или шесть. Учитывая, что российских игроков, которые могут играть на уровне Единой лиги ВТБ, не так много, придется брать 5-6 баскетболистов.

— Когда «Самару» официально включили в Единую лигу ВТБ, вы сказали, что говорить о турнирных задачах трудно, но при этом оговорились, что надеетесь, что пробьетесь в плей-офф. Насколько это реально?

— Не ставить такую задачу было бы неправильно. Команды, которые я выделил, это гранды российского баскетбола, у них солидные бюджеты — около миллиарда, а то и два-три — крупные федеральные партнеры. Региональным командам сложнее. Я имею в виду «Нижний Новгород», «Автодор», «Енисей», «Парму», сюда же можно добавить «Цмоки-Минск» и «Астану». Наша инфраструктура и наши возможности ничем не хуже, чем у этих команд. Но у них есть опыт, которого у нас пока нет. В этом мы им уступаем», — сказал Погосян.

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