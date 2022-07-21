Президент «Самары»: «Сергей Базаревич – амбициозный тренер, с ним можно решать самые серьезные задачи»

Президент «Самары» Камо Погосян рассказал детали приглашения на пост главного тренера команды.

«Было много кандидатур, предложений со стороны, но остановили выбор именно на нем. Во-первых, я обсуждал эту тему с Дмитрием Азаровым. Не секрет, что это, пожалуй, самый баскетбольный губернатор. Я обсуждал эту тему и с Владимиром Аветисяном, президентом нашей Федерации баскетбола, который на протяжении 27 лет активно участвует в жизни клуба. С коллегами было много консультаций.

Сергея Базаревича я знаю лично, он сюда много раз приезжал. Мы его приглашали на мастер-классы. Самара для него город не посторонний. Он здесь уже работал. У него было два захода сюда. В молодежном проекте, а также два года он работал в лиге ВТБ с «Красными Крыльями».

С ним я постоянно держал контакт, у нас есть понимание. А самое главное, что это топовый тренер, который шесть лет возглавлял сборную России. Через него прошла вся лучшая молодежь. Он амбициозный тренер, с ним можно решать самые серьезные задачи. Тем более, лига ВТБ — это как раз та самая лига, где нужно себя проявлять», — сказал Камо Погосян.

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