«Локомотив-Кубань» сократит бюджет и может расстаться с несколькими высокопоставленными сотрудниками (Metaratings)

Руководство ива-Кубань» приняло решение сократить бюджет клуба на предстоящий сезон. Также ожидается, что краснодарский клуб расстанется с несколькими высокопоставленными сотрудниками, сообщает Metaratings.

Согласно официальной информации Лиги ВТБ, бюджет «Локомотива-Кубань» в сезоне-2020/21 составлял 1,25 млрд рублей.

В минувшем сезоне Лиги ВТБ краснодарская команда заняла четвертое место, проиграв УНИКСу в серии плей-офф за третье место со счетом 1-3.

На днях «Локо» объявил о назначении словенского специалиста Александра Секулича новым главным тренером команды.

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