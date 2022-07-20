Александр Секулич: «Нам предстоит много работы с очень талантливыми российскими игроками»

Новый главный тренер ива-Кубань» Александр Секулич подтвердил, что краснодарский клуб будет делать ставку на российских игроков.

«Мне очень приятно стать частью семьи «Локо». В прошлом клуб добился потрясающих результатов с отличными тренерами и занял видное место на международной арене.

Моя задача и желание — продолжить работу, проделанную в прошлом великолепными наставниками. И попытаться показать, что болельщики «Локо» могут рассчитывать на новые успехи, планку которых мои предшественники установили очень высоко.

Нам предстоит много работы с очень талантливыми российскими игроками, которые являются важной частью «Локомотива-Кубань», – заявил словенский специалист.

В Академии НБА теперь есть русский баскетболист. Такого никогда не было