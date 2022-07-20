Юрица Жужа: «У «Локо» одна из сильнейших школ подготовки молодежи в Европе»

Хорватский специалист Юрица Жужа, вошедший в штаб нового главного тренера «Локомотива-Кубань» Александра Секулича, похвалил краснодарскую школу подготовки молодых игроков.

«У «Локо» одна из сильнейших школ подготовки молодежи в Европе. О том, насколько сильно и качественно в Краснодаре организована подготовка молодых талантов, я знаю от игроков и тренеров, которые уже работали в клубе, а также от тех, кто против них играл.

Я рад стать частью такого коллектива, рад иметь возможность предать свой опыт молодым игрокам. – топ-клуб лиги ВТБ, которая является одной из сильнейших в Европе. Буду рад передать опыт и помочь команде выигрывать – ведь это наша главная цель!» – сказал Жужа.

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