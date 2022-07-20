Андрей Ведищев: «Большой международный опыт Секулича должен помочь игрокам «Локо» выйти на новый уровень»

Президент ива-Кубань» заявил, что новый главный тренер команды Александр Секулич обладает большим опытом, который должен помочь игрокам «Локо» выйти на новый уровень.

«Александр Секулич – по тренерским меркам относительно молодой, но при этом уже очень опытный специалист. Слежу за его карьерой и успехами с далекого 2011 года, где в финале «Локо» встречался со словенской КРКА.

Уверен, Саша принесет большую пользу «Локо», и под его руководством наши молодые игроки продолжат прогрессировать.

Стратегия нашего клуба останется неизменной – мы и дальше будем делать ставку на собственных воспитанников. И, конечно, большой международный опыт Секулича должен помочь игрокам выйти на новый уровень, а всей нашей команде – показать достойный результат в лиге ВТБ», – сказал Ведищев.

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