ЧМ-2023. Квалификация. Латвия – Сербия, Словения сыграет с Хорватией и другие матчи

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Сегодня состоятся семь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

Латвия примет Сербию, Словения Луки Дончича сыграет с Хорватией.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Группа А

Латвия – Сербия

30 июня. 19:30

Бельгия – Словакия 

30 июня. 21:30

Положение команд: Сербия  – 3-1, Латвия – 3-1, Бельгия – 2-2, Словакия – 0-4.

Группа B

Греция – Великобритания

30 июня. 20:00

Положение команд: Греция – 2-1, Турция – 1-2, Великобритания – 1-1.

Группа C

Финляндия – Швеция

30 июня. 18:30

Словения – Хорватия

30 июня. 21:15

Положение команд: Финляндия – 3-1, Словения – 2-2, Швеция – 2-2, Хорватия – 1-3.

Группа D

Эстония – Германия

30 июня. 19:00

Польша – Израиль

30 июня. 21:30

Положение команд: Германия – 3-1, Эстония – 2-2, Израиль – 2-2, Польша – 1-3.

Группа Е

Положение команд: Франция – 4-0, Черногория – 2-2, Венгрия – 2-2, Португалия – 0-4.

Группа F

Положение команд: Литва – 4-0, Босния и Герцеговина – 2-2, Болгария – 1-3, Чехия – 1-3.

Группа G

Положение команд: Грузия – 3-1, Испания – 3-0, Украина – 1-2, Северная Македония – 0-4.

Группа H

Положение команд: Италия – 2-1, Исландия – 2-1, Нидерланды – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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