ЧМ-2023. Квалификация. Латвия – Сербия, Словения сыграет с Хорватией и другие матчи

Сегодня состоятся семь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.
Латвия примет Сербию, Словения Луки Дончича сыграет с Хорватией.
Квалификационный турнир
Группа А
Латвия – Сербия
30 июня. 19:30
Бельгия – Словакия
30 июня. 21:30
Положение команд: Сербия – 3-1, Латвия – 3-1, Бельгия – 2-2, Словакия – 0-4.
Группа B
Греция – Великобритания
30 июня. 20:00
Положение команд: Греция – 2-1, Турция – 1-2, Великобритания – 1-1.
Группа C
Финляндия – Швеция
30 июня. 18:30
Словения – Хорватия
30 июня. 21:15
Положение команд: Финляндия – 3-1, Словения – 2-2, Швеция – 2-2, Хорватия – 1-3.
Группа D
Эстония – Германия
30 июня. 19:00
Польша – Израиль
30 июня. 21:30
Положение команд: Германия – 3-1, Эстония – 2-2, Израиль – 2-2, Польша – 1-3.
Группа Е
Положение команд: Франция – 4-0, Черногория – 2-2, Венгрия – 2-2, Португалия – 0-4.
Группа F
Положение команд: Литва – 4-0, Босния и Герцеговина – 2-2, Болгария – 1-3, Чехия – 1-3.
Группа G
Положение команд: Грузия – 3-1, Испания – 3-0, Украина – 1-2, Северная Македония – 0-4.
Группа H
Положение команд: Италия – 2-1, Исландия – 2-1, Нидерланды – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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