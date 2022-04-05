Известный хорватский игрок и тренер Петар Сканси умер в возрасте 78 лет

Знаменитый хорватский игрок и тренер Петар Сканси ушел из жизни в понедельник, 4 апреля. Ему было 78 лет.

В 1992 году сборная Хорватии под руководством Сканси выиграла серебряные медали Олимпийских игр в Барселоне.

В качестве игрока Сканси в 1970 году стал победителем чемпионата мира в составе сборной Югославии, а также серебряным призером Олимпийских игр в 1968-м. Отыграл 125 матчей за национальную команду.

На клубном уровне Сканси выступал за «Югопластику» и «Скаволини Пезаро». В 1991 году был назван одним из 50 величайших игроков ФИБА.

C января 2012 года по июнь 2014 года Петар занимал пост заместителя министра науки, образования и спорта Хорватии.

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