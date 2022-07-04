3-очковый Лаури Маркканена принес Финляндии победу над Хорватией

Форвард отметился победным попаданием в матче за сборную Финляндии против Хорватии (81:79).

Перед заключительной атакой финны уступали одно очко, но Маркканен сумел реализовать дальний бросок за 4,3 секунды до конца игры.

Всего на счету форварда 19 очков (7-15 с игры, 4-9 из-за дуги), 7 подборов, 2 передачи, 1 блок-шот и 1 перехват за 32 минуты на площадке.

Финляндия (5-1) стала победителем группы C квалификационного турнира к чемпионату мира-2023.

Сборная России тренируется, несмотря на бан от ФИБА. Зачем это нужно и что ждет команду дальше?