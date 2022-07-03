ЧМ-2023. Квалификация. Великобритания сыграет с Турцией, Сербия встретится с Бельгией и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.
Великобритания сыграет с Турцией, Сербия встретится с Бельгией.
Квалификационный турнир
Группа А
Словакия – Латвия
3 июля. 19.00
Сербия – Бельгия
3 июля. 22.00
Положение команд: Латвия – 4-1, Сербия – 3-2, Бельгия – 3-2, Словакия – 0-5.
Группа B
Великобритания – Турция
3 июля. 18.00
Положение команд: Греция – 3-1, Турция – 1-2, Великобритания – 1-2.
Группа C
Швеция – Словения
3 июля. 18.00
Хорватия – Финляндия
3 июля. 21.00
Положение команд: Финляндия – 4-1, Словения – 3-2, Швеция – 2-3, Хорватия – 1-4.
Группа D
Германия – Польша
3 июля. 19.00
Израиль – Эстония
3 июля. 20.30
Положение команд: Германия – 4-1, Эстония – 2-3, Польша – 2-3, Израиль – 2-3.
Группа Е
Положение команд: Франция – 4-1, Черногория – 3-2, Венгрия – 3-2, Португалия – 0-5.
Группа F
Положение команд: Литва – 5-0, Чехия – 2-3, Босния и Герцеговина – 2-3, Болгария – 1-4.
Группа G
Положение команд: Испания – 4-0, Грузия – 3-2, Украина – 2-2, Северная Македония – 0-5.
Группа H
Положение команд: Исландия – 3-1, Италия – 2-1, Нидерланды – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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