ЧМ-2023. Квалификация. Великобритания сыграет с Турцией, Сербия встретится с Бельгией и другие матчи

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Сегодня пройдут семь матчей квалификационного турнира чемпионата мира-2023 среди европейских сборных.

Великобритания сыграет с Турцией, Сербия встретится с Бельгией.

Чемпионат мира-2023

Квалификационный турнир

Группа А

Словакия – Латвия

3 июля. 19.00

Сербия – Бельгия

3 июля. 22.00

Положение команд: Латвия – 4-1, Сербия  – 3-2, Бельгия – 3-2, Словакия – 0-5.

Группа B

Великобритания – Турция

3 июля. 18.00

Положение команд: Греция – 3-1, Турция – 1-2, Великобритания – 1-2.

Группа C

Швеция – Словения

3 июля. 18.00

Хорватия – Финляндия

3 июля. 21.00

Положение команд: Финляндия – 4-1, Словения – 3-2, Швеция – 2-3, Хорватия – 1-4.

Группа D

Германия – Польша

3 июля. 19.00

Израиль – Эстония

3 июля. 20.30

Положение команд: Германия – 4-1, Эстония – 2-3, Польша – 2-3, Израиль – 2-3.

Группа Е

Положение команд: Франция – 4-1, Черногория – 3-2, Венгрия – 3-2, Португалия – 0-5.

Группа F

Положение команд: Литва – 5-0, Чехия – 2-3, Босния и Герцеговина – 2-3, Болгария – 1-4.

Группа G

Положение команд: Испания – 4-0, Грузия – 3-2, Украина – 2-2, Северная Македония – 0-5.

Группа H

Положение команд: Исландия – 3-1, Италия – 2-1, Нидерланды – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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