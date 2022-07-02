«Милуоки» проявляет интерес к Георгиосу Папаяннису

рассматривает вариант с подписанием центрового (24 года, 221 см).

Если «Бакс» решат взять себе Папаянниса, то им нужно будет выкупить контракт игрока, но это не должно стать проблемой.

Папаяннис – 13-й пик драфта-2016 («Финикс»). В НБА играл за «Сакраменто» (2016-2018) и «Портленд» (2018).

В минувшем сезоне Евролиги Папаяннис стал лучшим по подборам (8,2 в среднем за игру). Он также набирал по 10,3 очка и 1,7 блок-шота.

Георгиос играет за сборную Греции. На предстоящем Евробаскете он должен выступить в одной команде с лидером «Милуоки» Яннисом Адетокумбо.

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