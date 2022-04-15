Энес Кантер Фридом: «Если не получится остаться в НБА, попытаюсь стать игроком «Панатинаикоса»

Бывший центровой «Бостона» заявил, что намерен продолжить играть в НБА, но если не получится, его первым вариантом в Европе будет греческий «Панатинаикос».

«Моя первоочередная цель — играть в НБА.

В детстве я смотрел игры «Панатинаикоса», «Олимпиакоса» и других команд, мой брат в прошлом сезоне играл в Греции за «Колоссос» и рассказывал мне, как там хорошо.

Прежде всего, я хотел бы встретиться с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Я хотел бы пожать ему руку и поблагодарить за то, что он принял беженцев из Турции. Это важный шаг в дружбе между Грецией и Турцией.

Затем я хотел бы поговорить с ним о возможности перехода в такую ​​команду, как «Панатинаикос», и о налаживании дружбы между двумя странами. Если я буду играть за греческую команду, это будет не только ради баскетбола. Я хочу построить мост между нашими народами. Мы недалеко друг от друга, мы едим одну и ту же пищу, наши культуры очень похожи.

«Панатинаикос» будет моим первым вариантом. Там играл мой друг Марио Хезоня. Если продолжу карьеру в греческой командой, думаю, что это будет . Это зависит, конечно, от того, что будет с НБА, и от встречи с премьер-министром Греции», – сказал Фридом.

Кантер-Фридом вылетел из НБА, потому что не тянет. Сам он утверждает, что лига избавилась от него из-за критики Китая