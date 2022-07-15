«Панатинаикос» хочет подписать Георгиоса Калаицакиса

Греческий пытается заполучить атакующего защитника (23 года, 201 см) в связи с уходом Янниса Папапетру в «Партизан», сообщает SDNA.gr.

«Пао» уже подписал его брата-близнеца Панайотиса Калаицакиса, однако считается, что Георгиос более готов к игре на уровне .

Калаицакис уже выступал за «Панатинаикос» в сезоне-2020/21, но год назад покинул команду и провел один сезон в , играя за «Милуоки» и «Оклахому». Показатели 23-летнего грека в четырех матчах за «Тандер» составили 17,5 очка, 3,3 подбора, 3,0 передачи и 2,5 перехвата.

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