Дэмиан Лиллард – о новом контракте: «Не думаю, что можно заработать что-то подобное, просто выходя на площадку и набирая кучу очков»

Звездный разыгрывающий признался, что новый крупный контракт с «Блэйзерс» (225 млн на два года) является для него предметом гордости.

«Я не думаю, что можно заработать что-то подобное, просто выходя на площадку и набирая кучу очков.

Чего не хватает в нашей лиге, так это характера, борьбы, страсти и гордости не только за имя на спине, но и за название команды на груди, и за то, как ты влияешь на людей, с которыми соприкасаешься.

Мне так не терпится выйти на площадку и чего-то добиться. Я нахожусь в отличном состоянии морально и физически. Я начну этот сезон довольным и готовым показать свою игру.

За всю свою карьеру я ни разу не травмировался. У меня была одна травма, из-за которой я выбыл из строя, когда учился в университете и сломал ногу. И это был последний раз, когда мне пришлось отступить. Я не воссоздавал себя, я просто зарядился и вернулся, и я стал лучше, чем когда-либо», – заявил Лиллард.

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