Захарова о Грайнер: «Если гражданку США взяли из-за провоза наркотиков, это должно соизмеряться с российскими законами, а не с принимаемыми в Вашингтоне»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с резкой критикой США из-за Бриттни Грайнер.

Соединенные Штаты называют арест баскетболистки «неправомерным задержанием», заявляя, что это свидетельствует о неуважении к российскому законодательству.

«Если гражданку США взяли в связи с тем, что она провозила наркотики, и она этого не отрицает, то это должно соизмеряться с российскими, с нашими местными, законами, а не с теми, которые принимаются в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Вашингтоне. Все, кто из этой категории американцев находится под следствием или уже отбывает наказание, были взяты под стражу за дело.

Громкими стенаниями и драматическими сетованиями насчет незаконно удерживаемых сограждан чиновники в Вашингтоне пытаются оказать, видимо, политическое давление на Москву, эта тактика не сработает, мы об этом говорили неоднократно.

И все вопросы, касающиеся судеб конкретных людей, отбывающих наказание соответственно в США и России, следует решать в спокойной профессиональной атмосфере по установленным каналам, о чем в Вашингтоне хорошо известно», – передает слова Захаровой ТАСС.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

На недавнем судебном заседании Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление.

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

В женской НБА – первая баскетболистка-транс. Лейшиа Кларендон удалила грудь, с женой воспитывает ребенка без объявленного гендера и заправляет в профсоюзе