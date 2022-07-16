Журналист Джейсон Уитлок: «Леброн — марионетка Китая и Nike. Он глобалист, которому нет дела до американских граждан, черных или белых»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Бриттни Грайнер Баскетбол

Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок раскритиковал звездного форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса за его слова об арестованной в России баскетболистке Бриттни Грайнер и США.

«После всего этого, как она может чувствовать, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте я задумался бы: «Хочу ли я возвращаться в такую Америку?» – ранее заявил Джеймс.

«Поверьте мне, я не всегда страстно не любил Леброна Джеймса. Он это заслужил. Год за годом, заявление жертвы за заявлением жертвы, глупое заявление за глупым заявлением.

Вы думаете, что Леброн — это Мухаммед Али и борец за свободу? Леброн — марионетка Китая и Nike. Он глобалист, которому нет дела до американских граждан, черных или белых.

Да, у него есть своя маленькая школа в Акроне, в которую он вложил пару миллионов долларов, это пиар», – сказал Уитлок.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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