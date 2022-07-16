Журналист Джейсон Уитлок: «Леброн — марионетка Китая и Nike. Он глобалист, которому нет дела до американских граждан, черных или белых»

Американский спортивный журналист Джейсон Уитлок раскритиковал звездного форварда за его слова об арестованной в России баскетболистке и США.

«После всего этого, как она может чувствовать, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте я задумался бы: «Хочу ли я возвращаться в такую Америку?» – ранее заявил Джеймс.

«Поверьте мне, я не всегда страстно не любил Леброна Джеймса. Он это заслужил. Год за годом, заявление жертвы за заявлением жертвы, глупое заявление за глупым заявлением.

Вы думаете, что Леброн — это Мухаммед Али и борец за свободу? Леброн — марионетка Китая и Nike. Он глобалист, которому нет дела до американских граждан, черных или белых.

Да, у него есть своя маленькая школа в Акроне, в которую он вложил пару миллионов долларов, это пиар», – сказал Уитлок.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?