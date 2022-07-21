Граффити с Бриттни Грайнер появилось в Вашингтоне

В Вашингтоне появилось граффити с изображением баскетболистки Бриттни Грайнер и 17 других американцев, которые находятся в заключении в других странах.

Исаак Кэмпбелл, художник из Айовы, рассказал TMZ Sports, что работал над проектом несколько месяцев. Фотографию Грайнер в майке сборной США предоставила ему команда баскетболистки.

Центровая УГМК и сборной США Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. При прохождении таможни прилетевшая из Нью-Йорка спортсменка привлекла внимание служебной собаки. При досмотре багажа у нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

На недавнем судебном заседании Грайнер полностью признала свою вину, но заявила, что у нее не было умысла совершить преступление, так как «она собиралась впопыхах».