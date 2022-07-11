Дрэймонд Грин: «Жаль, что Пэйтон ушел, но я рад, что он получил заслуженные деньги»

Форвард порадовался за экс-одноклубника , который этим летом получил первый крупный контракт в карьере.

Гэри перешел в , за 3 года он получит 28 миллионов долларов.

«Первое, я хочу поздравить Гэри Пэйтона. Ты заслужил это, мужик.

К 29 годам Гэри не переставал усердно работать. Работа, работа, работа. Жаль, что Пэйтон ушел, но я рад, что он получил заслуженные деньги. Несколько дней назад заглядывал на его страничку в Википедии, видел количество его переходов и команд... он никогда не сдавался.

Я очень рад за него. Не рад тому, что он ушел, но всегда здорово, когда парни получают свои деньги. Видеть, как Гэри получил то, что по праву заслужил – это потрясающе. Счастлив за него. Поздравляю, чемпион», – заявил Грин.

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