Гэри Пэйтон II: «Они сказали, что сделка невозможна»

Разыгрывающий Гэри Пэйтон II прокомментировал решение перейти из «Голден Стэйт» в .

Игрок привел цитату из песни рэпера Future «Too Comfortable», намекая на переговоры с «Уорриорз» о новом контракте.

«Они сказали, что сделка невозможна. Тогда я просто пошел другим путем», – написал Пэйтон в твиттере.

Недавно 29-летний баскетболист договорился о контракте с «Блэйзерс» на три года с суммарной заработной платой 28 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что «Уорриорз» предлагали Пэйтону двухлетнее соглашение с зарплатой 6,4 миллиона долларов за сезон. Готовность клуба отпустить игрока расстроила некоторых представителей организации.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?