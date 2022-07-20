Джален Роуз: «Дюрэнт мог бы противостоять «Уорриорз», перейдя в «Хит»

Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джален Роуз оценил последствия возможного обмена, в результате которого форвард окажется в .

«У лиги будут проблемы, если таланты Кей Ди станут доступны лучшему тренеру НБА. С таким руководством и злостью на команду, которая только что выиграла чемпионат, он получит отличную возможность для развития карьеры», – заявил Роуз.

В прошедшем сезоне ведомые «Хит» сумели дойти до финала Восточной конференции, где уступили «Бостону» со счетом 3-4.

Титул НБА этого года взял «Голден Стэйт», из которого Дюрэнт ушел в 2019 году.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена