Макс Струс: «Как можно не хотеть такого игрока, как Кевин Дюрэнт?»

Атакующий защитник Макс Струс признался, что старается не обращать внимание на слухи о возможном обмене ( ) в «Хит», но отметил, что Дюрэнт — это игрок, которого хотела бы иметь в своем составе любая команда.

«Стараюсь не вдаваться в подробности. Разумеется, я вижу эти сообщения, меня постоянно спрашивают об этом. Но я подожду, пока это не случится. Если это случится, это случится.

Как можно не хотеть такого игрока, как Кевин Дюрэнт? Такие игроки появляются один раз в поколение. Великий игрок, один из лучших в истории. Не терпится увидеть, что будет дальше, и надеюсь на лучшее для него и лучшее для нашей команды», – сказал Струс.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена