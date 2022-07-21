Билл Симмонс: «Хит» обменяли бы Батлера на Энтони Дэвиса»

Теги Лейкерс Майами НБА Джимми Батлер Энтони Дэвис Билл Симмонс Баскетбол

Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс оценил возможность расставания «Майами» со звездным форвардом Джимми Батлером.

«Предположим, «Лейкерс» позвонят «Майами» и скажут: «Мы отдадим вам Энтони Дэвиса за Джимми Батлера». «Хит» либо сразу согласятся, либо проведут семичасовую встречу, прежде чем решат не делать этого. Но я думаю, что они бы согласились обменять Батлера на Дэвиса», – сказал Симмонс.

В минувшем сезоне 32 летний Батлер помог «Майами» дойти до финала Восточной конференции, где команда уступила «Бостону» со счетом 3-4.

29-летний Дэвис провел только 40 матчей в сезоне-2021/22. «Лейкерс» не попали в плей-офф.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные