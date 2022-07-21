Билл Симмонс: «Хит» обменяли бы Батлера на Энтони Дэвиса»

Известный баскетбольный эксперт оценил возможность расставания со звездным форвардом Джимми Батлером.

«Предположим, «Лейкерс» позвонят «Майами» и скажут: «Мы отдадим вам за Джимми Батлера». «Хит» либо сразу согласятся, либо проведут семичасовую встречу, прежде чем решат не делать этого. Но я думаю, что они бы согласились обменять Батлера на Дэвиса», – сказал Симмонс.

В минувшем сезоне 32 летний Батлер помог «Майами» дойти до финала Восточной конференции, где команда уступила «Бостону» со счетом 3-4.

29-летний Дэвис провел только 40 матчей в сезоне-2021/22. не попали в плей-офф.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы