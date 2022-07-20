«Юта» не торопится с обменом Митчелла

«Юта» не планирует обменивать атакующего защитника в ближайшее время.

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, подготовка потенциального обмена баскетболиста займет некоторое время.

Ожидается, что «Джаз» подробно изучат все возможные предложения от других команд, прежде чем заключить сделку.

Ранее проходила информация, что «Юта» запросила шесть драфт-пиков первого раунда и нескольких молодых игроков за Митчелла во время переговоров с .

Также серьезным претендентом на Донована считается , который пытается приобрести драфт-активы для осуществления сделки.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?