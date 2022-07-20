«Лейкерс» шокированы расставанием Уэстбрука с агентом (The Athletic)

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Разгрыв отношений между Расселла Уэстбрука с его агентом Тэдом Фуше привело в шок представителей «Лейкерс», сообщает инсайдер The Athletic Джован Буха.

Баскетболист работал с Фуше на протяжении 14 лет. Отмечается, что причиной расставания стали обиды, которые накапливались длительное время.

Объясняя принятое решение, Фуше сослался на «непримиримые разногласия» в вопросе того, должен ли Уэстбрук оставаться в «Лейкерс». Это привело к замешательству сотрудников клуба.

Джеймс Харден – все еще свободный агент. Разве он уходит из «Филадельфии»? И при чем тут бывший совладелец клуба?

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