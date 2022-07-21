Клэй Томпсон после получения приза «Возвращение года»: «Каждый день читал книгу Кобе Брайанта»

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Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон стал обладателем приза «Возвращение года» по версии ESPY.

Во время своей речи пропустивший два с половиной сезона из-за травм Томпсон отдал должное покойной легенде «Лейкерс» Кобе Брайанту.

«Я рос здесь, в Южной Калифорнии, и лучшие воспоминания об этом времени – посещение «Стэйплс центра» вместе с отцом. Мне повезло. Папа комментировал матчи, так что я мог заранее приходить на арену перед всеми играми и наблюдать за тем, что делает Кобе.

Не знаю, смотрит ли Ванесса церемонию, но я хочу поблагодарить ее и трех ее прекрасных дочерей. Мы думаем о Кобе и Джиджи каждый день. И во время восстановления я каждый день читал «Мамба менталити». Те моменты, когда я смотрел за его игрой, все это в числе моих лучших воспоминаний. Он вдохновил меня стать тем, кем я стал сегодня», – сказал Клэй.

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