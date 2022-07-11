Скотти Пиппен-младший исполнил красивую передачу в матче Летней лиги

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Разыгрывающий «Лейкерс» Скотти Пиппен-младший стал автором красивой передачи в матче Летней лиги НБА против «Хорнетс» (86:89 2ОТ).

Пиппен-младший изящно скинул мяч на Кая Джонса в окружении двоих оппонентов.

На счету сына легенды НБА Скотти Пиппена 10 очков (4 из 15 с игры), 2 подбора, 7 передач и 3 перехвата за 30 минут.

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