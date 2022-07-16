Скотти Пиппен-младший исполнил слепую передачу после перехвата

Разыгрывающий Скотти Пиппен-младший стал автором красивого момента в матче Летней лиги НБА против «Пеликанс» (102:94) в Лас-Вегасе.

Пиппен-младший перехватил мяч и слепой передачей вывел одноклубника на открытое кольцо в быстром отрыве. Отец незадрафтованного игрока, легенда НБА Скотти Пиппен в этот момент комментировал игру.

На счету Пиппена-младшего 11 очков, 3 подбора, 7 передач и 3 перехвата.

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