Скип Бэйлесс: «Скотти Пиппен-мл. поможет Леброну гораздо больше, чем Уэстбрук»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Летняя лига НБА Скип Бэйлесс Скотти Пиппен-младший Баскетбол

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс прокомментировал выступление форварда Скотти Пиппена-младшего за «Лейкерс» в Летней лиге НБА.

Скотти набрал 19 очков (6-14 с игры, 1-5 из-за дуги), а также совершил 4 подбора, 3 передачи и 3 перехвата матче против «Финикса» (84:104) в Лас-Вегасе.

«Еще раз повторю это. Скотти Пиппен-младший просто умеет играть в баскетбол. Он знает, как проходить к кольцу, действовать на дуге и разрушать в защите.

Он поможет Леброну гораздо больше, чем Уэстбрук делал это в прошлом сезоне», – написал Бэйлесс в твиттере.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные