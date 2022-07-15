«Самара» объявила о переходе Ивана Лазарева

Бывший центровой УНИКСа Иван Лазарев (31 год, 210 см) официально подписал 1-летний контракт с новичком Лиги ВТБ «Самарой».

В начале марта Лазарев возобновил карьеру, присоединившись к МБА и сыграв несколько матчей в Суперлиге-1. Позже он перебрался в УНИКС и провел за казанский клуб шесть матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 3,0 очка и 2,5 подбора.

Ранее Лазарев выступал также за «Зенит», ЦСКА и «Парму».

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