«Самара» объявила о переходе Ивана Лазарева

Теги переходы Единая лига ВТБ Иван Лазарев Самара Баскетбол

Бывший центровой УНИКСа Иван Лазарев (31 год, 210 см) официально подписал 1-летний контракт с новичком Лиги ВТБ «Самарой».

В начале марта Лазарев возобновил карьеру, присоединившись к МБА и сыграв несколько матчей в Суперлиге-1. Позже он перебрался в УНИКС и провел за казанский клуб шесть матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 3,0 очка и 2,5 подбора.

Ранее Лазарев выступал также за «Зенит», ЦСКА и «Парму».

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