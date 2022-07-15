Иван Лазарев: «Будет очень интересно поработать с Сергеем Базаревичем»

Теги Сергей Базаревич Единая лига ВТБ Иван Лазарев Самара Баскетбол

Центровой Иван Лазарев прокомментировал переход в «Самару», которая в новом сезоне сыграет в Единой лиге ВТБ.

«Очень рад присоединиться к «Самаре»! Это команда, которая на протяжении последних лет отлично выступала в чемпионате Суперлиги-1 и Кубке России, неоднократно выигрывала эти турниры и заслуженно вышла в Единую лигу ВТБ. Будет очень интересно поработать с Сергеем Базаревичем. Благодарю руководство клуба за доверие. Верю, что все вместе мы сможем добиться новых высот и пошуметь в Лиге!

С нетерпением жду встречи с самарскими болельщиками, которые всегда создают крутую атмосферу на матчах. Любите баскетбол, всем мир!» – заявил Лазарев.

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