Иван Лазарев: «Будет очень интересно поработать с Сергеем Базаревичем»

Центровой Иван Лазарев прокомментировал переход в «Самару», которая в новом сезоне сыграет в лиге ВТБ.

«Очень рад присоединиться к «Самаре»! Это команда, которая на протяжении последних лет отлично выступала в чемпионате Суперлиги-1 и Кубке России, неоднократно выигрывала эти турниры и заслуженно вышла в Единую лигу ВТБ. Будет очень интересно поработать с . Благодарю руководство клуба за доверие. Верю, что все вместе мы сможем добиться новых высот и пошуметь в Лиге!

С нетерпением жду встречи с самарскими болельщиками, которые всегда создают крутую атмосферу на матчах. Любите баскетбол, всем мир!» – заявил Лазарев.

«Если кто-то считает меня блатным, пусть будет так». Марк Тихоненко — о роли отца в своей карьере и переезде в Москву