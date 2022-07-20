«Хорнетс» сделали официальное заявление по поводу обвинений против Майлза Бриджеса

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«Шарлотт» сделал официальное заявление по поводу обвинений, который были выдвинуты во вторник против форварда команды Майлза Бриджеса.

«Нам известно об обвинениях, выдвинутых сегодня против Майлза Бриджеса. Это очень серьезные обвинения, и мы будем продолжать следить за ситуацией. Поскольку это юридический вопрос, в настоящее время у нас больше нет комментариев», – говорится в заявлении.

Против Бриджеса было возбуждено три уголовных дела по статьям, которые связаны с домашним насилием. Игрок обвиняется в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Он избил девушку на глазах у двух их детей.

24-летний Бриджес является ограниченно свободным агентом и претендовал на максимальный контракт.

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