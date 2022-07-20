Инсайдер Кит Смит: «Майлза Бриджеса и близко нельзя подпускать к баскетбольной площадке»

Инсайдер НБА Кит Смит резко высказался по поводу обвинений в домашнем насилии, выдвинутых против форварда Майлза Бриджеса.

«Я твердо верю в правовую процедуру и не собираюсь вмешиваться, но считаю, что Майлз Бриджес заслуживает того, что ему предстоит. Я лишь надеюсь, что это дело не станет очередным провалом судебной системы.

Подробности, которые сегодня были опубликованы, ужасны. и близко нельзя подпускать к баскетбольной площадке», – написал Смит в Twitter.

Во вторник против Бриджеса было возбуждено три уголовных дела по статьям, которые связаны с домашним насилием. Игрок обвиняется в нанесении телесных повреждений своей девушке и жестоком обращении с детьми. Он избил девушку на глазах у их детей.

24-летний Бриджес является ограниченно свободным агентом и претендовал на максимальный контракт.

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