«Индиана» подпишет Эндрю Нембарда – 8,6 млн за четыре года

и новичок Эндрю Нембард (22 года, 191 см) договорились о подписании четырехлетнего контракта на 8,6 миллиона долларов.

Канадский разыгрывающий был выбран под первым пиком во втором раунде драфта 2022 года (31-й общий номер).

Контракт Нембарда включает гарантированную зарплату в размере 6,4 миллиона долларов. Это рекордная гарантированная сумма для игрока, выбранного во втором раунде драфта после университета.

Нембард отыграл два сезона за университет Гонзага после перехода из Флориды. В 32 матчах минувшего сезона (все в стартовом составе) защитник набирал в среднем 11,8 очка, 5,8 передачи и 1,6 перехвата.

«Финикс» дал 133 млн долларов центровому, от которого планировал избавиться. Как такое может быть?