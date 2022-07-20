«Уорриорз» подпишут Джамайкла Грина после выкупа его контракта «Оклахомой»

«Оклахома» выкупит контракт форварда на следующий сезон, за который ему положено 8,2 миллиона долларов.

Агент Грина, Майкл Ходжес, сообщил о намерении игрока перейти в «Голден Стэйт». «Уорриорз» могут предложить минимальное соглашение (2,6 млн долларов).

«Тандер» недавно выменяли 32-летнего форварда у «Наггетс» за пик первого раунда на драфте этого года.

В минувшем сезоне Грин провел набирал 6,4 очка и 4,2 подбора в среднем за матч.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?