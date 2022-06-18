Айеша Карри станцевала с кубком MVP финала на вечеринке

Айеша Карри, супруга разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри отпраздновала индивидуальное достижение мужа.
«Уорриорз» обыграли в решающей серии «Селтикс» (4-2) и завоевали чемпионский титул в четвертый раз за последние восемь лет. Стеф был признан MVP финала впервые в карьере.
На вечеринке команды после победы Айеша не сдерживала радости и станцевала с наградой мужа, употребив некоторое количество алкоголя.
Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей