Айеша Карри станцевала с кубком MVP финала на вечеринке

Айеша Карри, супруга разыгрывающего Стефена Карри отпраздновала индивидуальное достижение мужа.

«Уорриорз» обыграли в решающей серии «Селтикс» (4-2) и завоевали чемпионский титул в четвертый раз за последние восемь лет. Стеф был признан MVP финала впервые в карьере.

На вечеринке команды после победы Айеша не сдерживала радости и станцевала с наградой мужа, употребив некоторое количество алкоголя.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей