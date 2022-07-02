Деджонте Мюррэй: «Сперс» не хотели, чтобы я тратил время на перстройку»

Разыгрывающий «Атланты» заявил, что сохраняет теплые чувства по отношению к , который этим летом решил обменять участника Матча звезд.

«Сперс» не хотели, чтобы я тратил время на перстройку и подобные вещи.

Они хотели, чтобы я мог побеждать, желали лучшего для Деджонте, и я сильно благодарен им за это. Все это делает наши отношения особенными, семья навсегда», – сказал Мюррэй.

За Мюррэя «Сан-Антонио» получил форварда Данило Галлинари и три выбора в первом раунде драфта – защищенный 2023 года (от «Шарлотт»), 2025 и 2027 (собственные).

Также «Сперс» получают право обменяться пиками первого раунда в 2026 году.

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