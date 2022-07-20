Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт ни с кем не общается, «Нетс» не понимают его намерений»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт ESPN Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что «Бруклин» прекратил переговоры об обмене форварда Кевина Дюрэнта и ждет прояснения намерений игрока.

«Подписывая новых игроков, «Нетс» как бы говорят: «Кайри, Кевин, взгляните на это». Никто не знает, о чем сейчас думает Кевин Дюрант на самом деле. Он почти не общался с товарищами по команде и другими игроками лиги.

Думаю, что «Нетс» даже не понимают, почему Кевин запросил обмен. Он поговорил с владельцем клуба Джозефом Цаем и назвал причину, но я не уверен, они поняли его до конца.

В данный момент я не вижу, что команды готовы улучшить свои предложения так, чтобы они устроили «Нетс». Думаю, нам придется ждать, пока Кевин Дюрэнт сообщит о том, насколько он готов остаться в клубе. Сейчас лето, поэтому все сидят и ждут, когда это произойдет», – заявил Уиндхорст.

Куда может перейти Дюрэнт? Разбираем самые вероятные варианты обмена  

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные