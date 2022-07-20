Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт ни с кем не общается, «Нетс» не понимают его намерений»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что прекратил переговоры об обмене форварда и ждет прояснения намерений игрока.

«Подписывая новых игроков, «Нетс» как бы говорят: «Кайри, Кевин, взгляните на это». Никто не знает, о чем сейчас думает Кевин Дюрант на самом деле. Он почти не общался с товарищами по команде и другими игроками лиги.

Думаю, что «Нетс» даже не понимают, почему Кевин запросил обмен. Он поговорил с владельцем клуба Джозефом Цаем и назвал причину, но я не уверен, они поняли его до конца.

В данный момент я не вижу, что команды готовы улучшить свои предложения так, чтобы они устроили «Нетс». Думаю, нам придется ждать, пока Кевин Дюрэнт сообщит о том, насколько он готов остаться в клубе. Сейчас лето, поэтому все сидят и ждут, когда это произойдет», – заявил Уиндхорст.

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