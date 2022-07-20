Сергей Елевич: «В УНИКСе Марио Хезоне предлагали очень хороший контракт»

Теги УНИКС Сергей Елевич Единая лига ВТБ Марио Хезоня Баскетбол

Заслуженный тренер России Сергей Елевич заявил, что уход хорватского форварда Марио Хезони из УНИКСа был ожидаемым, несмотря на то, что в казанском клубе ему предлагали хорошие финансовые условия.

«Конечно, этого игрока будет не хватать в Единой лиге. Это большая потеря и для нашего чемпионата и, само собой, для УНИКСа. Но я был уверен, что он не останется, потому что в новом сезоне наши клубы не выступят в Евролиге.

Хотя я знаю, что в УНИКСе ему предлагали очень хороший контракт. Но это игрок очень большого масштаба — ему нужно выступать в крупных турнирах. Таких, как Евролига. Тем более раньше Хезоня выступал в НБА и неплохо показывал себя. Поэтому, повторюсь, этот уход был совершенно ожидаемым», — сказал Елевич.

Ожидается, что Хезоня продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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