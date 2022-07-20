Сергей Елевич: «В УНИКСе Марио Хезоне предлагали очень хороший контракт»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич заявил, что уход хорватского форварда из УНИКСа был ожидаемым, несмотря на то, что в казанском клубе ему предлагали хорошие финансовые условия.

«Конечно, этого игрока будет не хватать в Единой лиге. Это большая потеря и для нашего чемпионата и, само собой, для УНИКСа. Но я был уверен, что он не останется, потому что в новом сезоне наши клубы не выступят в Евролиге.

Хотя я знаю, что в ему предлагали очень хороший контракт. Но это игрок очень большого масштаба — ему нужно выступать в крупных турнирах. Таких, как Евролига. Тем более раньше Хезоня выступал в НБА и неплохо показывал себя. Поэтому, повторюсь, этот уход был совершенно ожидаемым», — сказал Елевич.

Ожидается, что Хезоня продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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