УНИКС: «Марио Хезоня очень хотел остаться, но на ситуацию повлияло отстранение российских клубов»

По словам , хорватский форвард покинул казанскую команду из-за отстранения российских клубов от участия в еврокубках.

«В прошлом сезоне Хезоня ярко проявил себя в составе УНИКСа, помог нашей команде завоевать бронзовые медали Единой лиги ВТБ и был справедливо признан лучшим игроком по итогам чемпионата.

Марио все устраивало в Казани, он очень хотел продолжить выступать за УНИКС под руководством своего соотечественника Велимира Перасовича, однако на ситуацию повлияло отстранение российских клубов от участия в международных соревнованиях. Очевидно, что амбиции хорватского форварда, находящегося на пике карьеры, распространяются далеко за пределы внутреннего чемпионата.

Мы очень благодарны Марио за то, что в сложные моменты оставался с командой до конца, а также за его неоценимый вклад в успехи УНИКСа в этом сезоне», — передает слова пресс-служба УНИКСа «Матч ТВ».

Ожидается, что Хезоня продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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