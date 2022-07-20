УНИКС: «Марио Хезоня очень хотел остаться, но на ситуацию повлияло отстранение российских клубов»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Марио Хезоня Баскетбол

По словам УНИКСа, хорватский форвард Марио Хезоня покинул казанскую команду из-за отстранения российских клубов от участия в еврокубках.

«В прошлом сезоне Хезоня ярко проявил себя в составе УНИКСа, помог нашей команде завоевать бронзовые медали Единой лиги ВТБ и был справедливо признан лучшим игроком по итогам чемпионата.

Марио все устраивало в Казани, он очень хотел продолжить выступать за УНИКС под руководством своего соотечественника Велимира Перасовича, однако на ситуацию повлияло отстранение российских клубов от участия в международных соревнованиях. Очевидно, что амбиции хорватского форварда, находящегося на пике карьеры, распространяются далеко за пределы внутреннего чемпионата.

Мы очень благодарны Марио за то, что в сложные моменты оставался с командой до конца, а также за его неоценимый вклад в успехи УНИКСа в этом сезоне», — передает слова пресс-служба УНИКСа «Матч ТВ».

Ожидается, что Хезоня продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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