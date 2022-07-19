Марио Хезоня: «УНИКС был на пути к гораздо большему, но обстоятельства остановили нас»

Форвард Марио Хезоня подвел итог выступлению в составе казанского .

Самый ценный игрок Лиги ВТБ покинул клуб.

«Спасибо команде УНИКС! Мне было очень приятно провести этот сезон в таком отличном коллективе. Мы были на пути к гораздо большему, но, к сожалению, обстоятельства остановили нас.

Мы боролись до конца, и я горжусь каждым из вас за самоотверженность и упорную работу! Спасибо от всего сердца!» – заявил хорват.

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