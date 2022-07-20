Дариус Томпсон перейдет в «Басконию»

Бывший разыгрывающий «Локомотива-Кубань» (27 лет, 193 см) договорился о подписании контракта с испанской «Басконией», сообщает инсайдер Маттео Андриани.

Американец впервые будет выступать в и чемпионате Испании.

Томпсон покинул по ходу сезона-21/22 из-за ситуации на Украине. Сообщалось, что переговоры с американцем также вел «Жальгирис».

В 12 матчах Еврокубка-21/22 Томпсон набирал 13,1 очка, 5,8 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.

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