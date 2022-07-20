«Локомотив-Кубань» объявил об уходе и. о. главного тренера Бранко Максимовича

ив-Кубань» объявил об уходе исполняющего обязанности главного тренера Бранко Максимовича и его ассистента Йована Беадера в связи с окончанием срока действия контрактов.

48-летний сербский специалист был назначен и. о. главного тренера краснодарского клуба после увольнения Евгения Пашутина в середине декабря 2021 года.

Под руководством серба «Локо» занял 4-е место в регулярном чемпионате лиги ВТБ (11 побед и 7 поражений) и прошел первый раунд плей-офф (3-0 в серии с «Пармой»). В полуфинале краснодарцы уступили ЦСКА (1-3), а в серии за 3-е место УНИКСу (1-3).

«Мы благодарим сербских специалистов за работу в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении «Локо».

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