«Баскония» проявляет серьезный интерес к Дариусу Томпсону

проявляет серьезный интерес к бывшему разыгрывающему ива-Кубань» (27 лет, 193 см).

Испанский клуб активно ищет замену Симоне Фонтеккьо, который отправляется в НБА и подпишет контракт с «Ютой» – 6,3 млн долларов на два года.

Томпсон имеет действующий контракт с «Локо», но покинул клуб по ходу сезона-21/22 из-за ситуации на Украине. Сообщалось, что переговоры с американцем также ведет .

В 12 матчах Еврокубка-21/22 Томпсон набирал 13,1 очка, 5,8 передачи и 1,6 перехвата в среднем за игру.

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